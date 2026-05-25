Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Gornik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.

İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak. Kura çekimi de 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

