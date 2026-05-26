Milyarder patronunu zehirleyerek öldürmüştü! O çalışan idam edildi
Çin'de oyun dünyasını sarsan cinayette karar infaz edildi. Teknoloji milyarderi Lin Qi'yi zehirleyerek öldüren eski yönetici Xu Yao'nun idam edildiği açıklandı.
Çin’de oyun şirketi Yoozoo Games’in kurucusu Lin Qi’yi zehirleyerek öldüren eski yönetici Xu Yao’nun idam cezasının infaz edildiği duyuruldu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Adalet nihayet yerini buldu” ifadelerine yer verilirken, Lin Qi’nin ailesine taziye mesajı iletildi. Açıklamada ayrıca yargı sürecinin tarafsız şekilde yürütülmesinden dolayı memnuniyet duyulduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 2020 yılında Çin’de büyük yankı uyandırmıştı. Şanghay merkezli Yoozoo Games’in kurucusu olan Lin Qi, dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan “Game of Thrones: Winter Is Coming” oyunu ile tanınıyordu. Lin’in aynı zamanda bilim kurgu projeleri üzerinde çalışan Three-Body Universe adlı şirketin başına Xu Yao’yu getirdiği öğrenilmişti.
Ancak şirket yönetimindeki görev değişiklikleri sonrası ikili arasında ciddi anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. Soruşturmaya göre Xu Yao, çeşitli zehirli maddeleri hazırladığı kapsüller aracılığıyla Lin Qi’nin yemeklerine karıştırdı.
Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Lin Qi, 25 Aralık 2020’de henüz 39 yaşındayken hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Xu Yao kısa süre içinde gözaltına alındı. Mahkeme, 2024 yılında sanık hakkında idam kararı vermişti.
Lin Qi’nin ölümünden önce yaklaşık 1,3 milyar dolarlık servete sahip olduğu tahmin ediliyordu.
Öte yandan Lin Qi’nin şirketi Yoozoo Games, dünya çapında ses getiren “3 Body Problem” uyarlamasının haklarını da elinde bulunduruyordu. Çinli yazar Liu Cixin’in bilim kurgu eserinden uyarlanan yapım, Netflix’te yayınlandıktan sonra büyük ilgi görmüştü.