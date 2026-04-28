Kuzey Kore’de pandemi dönemiyle birlikte idam cezalarında ciddi bir artış yaşandığı gözlemlendi. Özellikle Güney Kore yapımı dizi izleyip yabancı müzik dinleyenler ve siyasi suçlamalarla yargılananlar daha fazla hedef alındı.

Yayınlanan yeni bir rapor, Kuzey Kore’nin pandemi döneminde idam cezalarını önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Özellikle Güney Kore dizileri, K-pop ve yabancı kültürel içerikleri tüketenlere yönelik cezaların sertleştiği belirtildi.

Kuzey Korede çarpıcı rapor! Yabancı dizi izleyenler idam ediliyor

İNFAZLAR İKİ KATINA ÇIKTI

AFP’nin haberine göre ülke, Ocak 2020’de sınırlarını kapatarak Covid-19’un yayılmasını önlemeye çalışırken, bu süreçte güvenlik önlemlerini de artırdı. Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu’nun raporuna göre, sınırların kapanmasının ardından geçen yaklaşık beş yılda infaz ve ölüm cezası sayısı önceki döneme kıyasla iki katından fazla arttı. Aynı dönemde idam mahkumlarının sayısında ise üç kattan fazla artış kaydedildi.

Kuzey Korede çarpıcı rapor! Yabancı dizi izleyenler idam ediliyor

YABANCI DİZİ İZLEYİP MÜZİK DİNLEYENLER İDAM EDİLİYOR

Raporda incelenen en az 144 infaz vakasına dayanarak, pandemi sonrası dönemde özellikle Güney Kore yapımı film, dizi ve müzik tüketimi gibi 'yabancı kültür' faaliyetlerine verilen idam cezalarında büyük artış olduğu belirtildi.

Ayrıca lider Kim Jong Un’u eleştirmek gibi siyasi suçlardan verilen idam cezalarının da arttığı, bunun hükümetin iç hoşnutsuzluğu bastırma çabasıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. İnfazların büyük bölümünün halka açık alanlarda ve çoğunlukla kurşuna dizme yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Kuzey Korede çarpıcı rapor! Yabancı dizi izleyenler idam ediliyor

Uluslararası raporlar, Kuzey Kore’de insan hakları ihlallerinin pandemi döneminde daha da ağırlaştığına işaret ediyor. Ülke yönetimi ise bu iddiaları reddederek, eleştirilerin siyasi amaç taşıdığını savunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası