Ukrayna’da cephe hattına yakın bir bölgede mahsur kalan 72 yaşındaki bir kadın, Ukraynalı askerlerin insansız kara aracıyla gerçekleştirdiği başarılı operasyon sayesinde kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sırasında üç sivil daha güvenli bölgeye tahliye edilirken, operasyonun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

Ukrayna’nın doğusundaki Lyman kenti yakınlarında çatışmaların ortasında kalan yaşlı bir kadın, insansız hava aracıyla tespit edildi. Harabeye dönmüş, ıssız bir yolda ilerlemeye çalışan kadının görüntüleri Ukraynalı askerleri harekete geçirdi.

YAŞLI KADINI KURTARMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

Havadan kaydedilen görüntülerde, adı açıklanmayan 72 yaşındaki kadının iki bastona dayanarak güçlükle yürüdüğü, etrafının ise tenha ve ıssız olduğu görüldü. Bunun üzerine Ukrayna ordusuna bağlı 60. Bağımsız Mekanize Tugay askerleri harekete geçti. Askerler, “Cerberus” adı verilen insansız kara aracını kullanarak riskli bölgeye doğrudan insan göndermeden kurtarma operasyonu planladı.

KADINI KORKUTMAMAK İÇİN NOT BIRAKTILAR

Operasyon sırasında askerler, komuta merkezinden canlı görüntülerle kadını izledi. Kadının zaman zaman tökezlediği ve nefes almakta zorlandığı gözlemlendi. Kadını ürkütmemek için insansız aracın üzeri battaniyeyle örtülürken, üzerine “Büyükanne, bin!” yazılı bir not bırakıldı. Askerler, uzaktan yönlendirdikleri araçla kadına ulaşarak araca binmesi için sesli yönlendirmelerde bulundu.

4 SAATLİK OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Komuta merkezindeki askerlerin, “Hadi, hadi, işte bu kadar!” sözleriyle kadını cesaretlendirdiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Teknik kontroller titizlikle yapılırken askerler, paletlerin zemine takılıp takılmadığını dikkatle izledi. Yaklaşık dört saat süren operasyon boyunca yalnızca yaşlı kadın değil, bölgede mahsur kalan üç sivil daha kurtarıldı.

Yetkililer, kadının 53 yıldır yaşadığı evin Rus güçleri tarafından yıkıldığını açıkladı. Kurtarılan siviller, önce zırhlı araca ulaştırıldı, ardından cephe hattından çıkarılarak güvenli bölgeye sevk edildi.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından Ukraynalı yetkililer, çatışma bölgelerinde yaşayan sivillere hayatlarını korumak için önceden tahliye olmaları çağrısında bulundu.

'GRİ BÖLGE'DEKİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Lyman, Siversky Donets River kıyısında yer alması nedeniyle stratejik önem taşıyor. “Donbas’ın kapıları” olarak anılan şehir, 2022’de Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Rusya tarafından ele geçirilmiş, ancak aylar sonra Ukrayna güçleri tarafından geri alınmıştı. Buna rağmen bölge, hâlen iki taraf arasında kontrolün sık sık el değiştirdiği ve “gri bölge” olarak tanımlanan tehlikeli alanlardan biri olmayı sürdürüyor.

