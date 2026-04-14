Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, memleketi Kırıkkale'de yaptırdığı spor salonunun açılış törenine katıldı. Saran'ın, kürsüde açıklamalarda bulunduğu sırada "şampiyonluk" tezahüratı yapan Genç Fenerbahçeliler'e (GFB) yönelik sözleri ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Memleketi Kırıkkale'de yaptırdığı spor salonunun açılış törenine katılan Sadettin Saran, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde kürsüye geldi.

"BİR HAYALİ AÇIYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı, "Bugün, burada sadece bir spor salonu açmıyoruz. Bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz. Bu toprakların bir evladı olarak, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan biri olarak, Kırıkkale'nin yiğidin harman olduğu yer olduğuna inanan biri olarak şuna yürekten inanıyorum; Anadolu doğru fırsat verildiğinde kendi değerlerini kendi içinden çıkarır. Yeter ki o kapıyı açabilelim, açılmasını vesile olalım. Çünkü bir çocuğun hayatına dokunan en güçlü alanlardan biri spordur. Spor disiplin getirir. Spor düştükten sonra tekrar kalkmayı öğretir, saygıyı öğretir" ifadelerini kullandı.

"BİR DURUN LA!"

Açıklamalarına devam eden Saran'ın, tezahürat yapıp sözünü kesen Genç Fenerbahçeliler'e yönelik, "Bir dakika, bir dakika! GFB, bak bir daha almam sizi maçlara. Bir durun la. Bir durun ya, çocuklar için buradayız. Bırak şimdi GFB, çocuklar için buradayız" şeklindeki sözleri ekranlara yansıdı.

Sadettin Saran

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Konuşmasının son bölümünde şampiyonluk için mesaj veren sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İstanbul'dan gelip beni yalnız bırakmayan Fenerbahçeli arkadaşlarıma, basın mensuplarına, çok sevgili hemşerilerime ki ben gücümü sizlerden alıyorum. İyi ki varsınız. Biraz önce müdürümüzle konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Kırıkkalelinin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkaleli, Fenerbahçeli olarak üstüme düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon da olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından spor salonunun açılış kurdelesi kesildi. Program sonunda öğrencilerle bir araya gelen Sadettin Saran, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray ve şampiyonluk açıklaması

