Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray ve şampiyonluk açıklaması
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Galatasaray ile puan farkının 2'ye düşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takıma ve teknik direktöre inandığını ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını belirtti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor ile girdikleri şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini paylaştı.
"FARKIN 2'YE DÜŞMESİ SEVİNDİRİCİ"
Lider Galatasaray'ın art arda yaşadığı kayıplar sonrası farkın eridiğini hatırlatan Torunoğulları, "Galatasaray'la puan farkının 2'ye düşmesi bizim için sevindirici bir olay. Maç maç gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Sarı-lacivertli yönetici, "Takımımıza, hocamız Domenico Tedesco'ya inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz" dedi.
