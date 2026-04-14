Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

"FARKIN 2'YE DÜŞMESİ SEVİNDİRİCİ"

Lider Galatasaray'ın art arda yaşadığı kayıplar sonrası farkın eridiğini hatırlatan Torunoğulları, "Galatasaray'la puan farkının 2'ye düşmesi bizim için sevindirici bir olay. Maç maç gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sarı-lacivertli yönetici, "Takımımıza, hocamız Domenico Tedesco'ya inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz" dedi.

