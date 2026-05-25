ABD ve İsrail ile gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar hız kazandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de yer aldığı üst düzey heyet Katar'a geldi.

Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor.



DONDURULMUŞ FONLAR MASADA

Adı açıklanmayan bir diplomatik kaynak, "Heyetin Doha ziyaretinin odak noktası, Hürmüz Boğazı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili meseleler. Merkez Bankası Başkanı, nihai bir anlaşmanın parçası olarak dondurulmuş fonlar meselesini görüşmek üzere heyette yer alıyor" dedi.

