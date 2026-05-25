İhlas Haber Ajansı
İran ateşkes için Katar’da! Dondurulmuş fonlar da masada
ABD ve İsrail ile gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar hız kazandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de yer aldığı üst düzey heyet Katar'a geldi.
Dünya 3 dk önce
İran heyeti, ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
- Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor.
- Heyetin Doha ziyaretinin odak noktası, Hürmüz Boğazı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili meseleler.
- Merkez Bankası Başkanı, nihai bir anlaşmanın parçası olarak dondurulmuş fonlar meselesini görüşmek üzere heyette yer alıyor.
İran heyeti, ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirmek üzere yürütülen diplomatik çabalar kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor.
DONDURULMUŞ FONLAR MASADA
Adı açıklanmayan bir diplomatik kaynak, "Heyetin Doha ziyaretinin odak noktası, Hürmüz Boğazı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili meseleler. Merkez Bankası Başkanı, nihai bir anlaşmanın parçası olarak dondurulmuş fonlar meselesini görüşmek üzere heyette yer alıyor" dedi.
