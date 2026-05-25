ABDD ile İran arasında "İslamabad Bildirisi" adı altında imzalanması beklenen tarihi ön mutabakat zaptına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki müzakerelerin tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yürütülen dolaylı müzakereler sorusuna cevap verdi.

"DÜN GECE OLMASINI BEKLİYORDUK"

Taraflar arasındaki çalışmaların sürdüğünü söyleyen Rubio "Açıkçası biz dün gece bu konuda somut bir gelişme olacağını düşünmüştük ancak çalışmalar hala yoğun bir şekilde devam ediyor. ABD ile İran arasında yürütülen muhtemel anlaşma sürecine ilişkin bugün günün ilerleyen saatlerinde çok önemli yeni gelişmeler ve haberler yaşanabilir. Süreç şu an tamamen masada." yorumunu yaptı.

Marco Rubio, "Eğer Hizbullah İsrail'e füze fırlatıyorsa veya fırlatacaksa, İsrail'in buna karşılık verme veya bunun olmasını engelleme hakkı sonuna kadar vardır. Bu ateşkes süreci de dahil her zaman böyle kabul edilmiştir" şeklinde konuştu.

HÜRMÜZ VE NÜKLEER DOSYASI AYNI ANDA MASADA: UMARIM BAŞARABİLİRİZ

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin görüşüldüğünü açıklayan Bakan şunları aktardı:

"Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklif ve nükleer müzakereler şu an masada. Karşımızda çok çetrefilli bir süreç var, umarım bunu başarabiliriz. Ancak Başkan Trump kesinlikle kötü bir anlaşma yapmayacaktır. Biz şu anda diplomasinin başarılı olması, bölgedeki kanlı savaşın durması ve küresel ekonominin rahatlaması için önümüzdeki her türlü fırsatı sonuna kadar değerlendiriyoruz. Ancak bu, İran'a verilmiş sınırsız bir kredi değildir. Ciddi ilerleme kaydettik ama nihai sonuca henüz varmış değiliz."

Rubio, ABD'nin ve bölgedeki ortaklarının, özellikle İsrail'in askeri caydırıcılık kartını elinde tutmaya devam ettiğini belirterek, gözlerin artık her an Pakistan tarafından okunması beklenen "İslamabad Bildirisi" resmi metnine çevrildiğini sözlerine ekledi:

NÜKLEER MÜZAKERELERDE SON DURUM

İran'ın nükleer programı konusundaki diplomasi trafiğine de değinen Marco Rubio, Tahran yönetiminin "Nükleer meselede çok gerçek, önemli ve zaman sınırına tabi bir müzakere sürecine gireceğinden" emin olduğunu da paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımına ilişkin ise, "Başkan kötü bir uzlaşıya imza atmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

