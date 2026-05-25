9 günlük bayram tatilini evden uzakta değerlendirmek isteyenleri bekleyen tehlike! Sosyal medyada paylaşılan tatil fotoğrafları hırsızlara davetiye çıkarıyor. Uzmanı uyardı, otel konaklamalarında WİFE üzerinden e-devlet ve mobil banka uygulamalarına sakın girmeyin.

Kurban Bayramı’nda tatil planı yapanlar dikkat! Hırsızların yeni hedefi tatile giden sosyal medya kullanıcıları oldu. İşte hırsızlara davetiye çıkaran paylaşımların ardındaki tehlike…

Tatile giden herkes yapıyor! Hırsızlara davetiye çıkaran alışkanlık: Sosyal medyada fotoğraf paylaşırken dikkat

"SİBER TEHLİKE ÇOK FAZLA"

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanları uyardı. Topuzoğlu “Tatil hepimizin iple çektiği günler olsa da sadece bizim değil başkalarının da takip ettiği günler haline gelmiş durumda. Siber tehlikeler de özellikle son dönemde çok fazla çağrılır durumda” dedi.

Tatile giden herkes yapıyor! Hırsızlara davetiye çıkaran alışkanlık: Sosyal medyada fotoğraf paylaşırken dikkat

“WİFE ÜZERİNDEN MOBİL BANKAYA GİRMEYİN”

Tatilde yapılan paylaşımların hırsızların da dikkatini çektiğini ifade eden Topuzoğlu şöyle uyardı:

Gittiğimiz yerde ortak WiFi ağına bağlandıysak tabi ki bu WiFi üzerinden kişisel veri gerektiren bankacılık gibi e-devlet gibi uygulamalara girmememiz çok önemli. Aynı zamanda bizim orada tatildeyiz diye fotoğraf paylaşmamız ya da nerede olduğumuzu belirtmemiz de bir takım hırsızlara da davetiye çıkarmak gibi oluyor. Çünkü sizin tatilde olduğunuzu takip eden kişiler de o dönemde evinize girebilir ya da arabanıza zarar verebilir gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz.

“TÜRSAB ÜYESİ Mİ BAKIN”

Öncelikli olarak tatil rezervasyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Topuzoğlu “Eğer tatil rezervasyonu yaptığımız sitenin TÜRSAB üyesi olup olmadığı ya da böyle bir yerin gerçekten var olmadığını incelemezsek, telefonla teyit etmezsek bunun gerçek bir rezervasyon olup olmadığını anlamazsak gittiğimiz zaman çok büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Aynı şekilde bu dönemlerde sahte siteler de çok fazla kuruluyor” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası