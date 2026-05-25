Aosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştiren siyasetçilerle dalga geçen Trump, 'İran'la yaptığım potansiyel anlaşma hakkında hiçbir şey bilmeyen tüm Demokratlar, RINO'lar ve aptallara gülüyorum. Onlar tam bir kaybeden' dedi.

ABD ile İran arasındaki gizli müzakereler ve barış mutabakatı, Washington’ı kelimenin tam anlamıyla ikiye böldü. Kendi partisi içindeki ağır topların, özellikle de şahin kanadın anlaşmaya yönelik eleştirilerine adeta çılgına dönen ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamayla muhaliflerini hedef aldı.

Trump, İran eleştirilerine ateş püskürdü: Anlaşmamız harika olacak

"SADECE GÜLÜYORUM"

ABD Başkanı sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"İran ile yaptığım potansiyel anlaşma hakkında hiçbir şey bilmeyen tüm Demokratlara, RINO'lara (Sözde Cumhuriyetçiler) ve aptallara sadece gülüyorum. Henüz müzakere bile edilmemiş konular hakkında cehalet içinde konuşuyorlar. Yakında görevden ayrılacak başarısız Senatör Thom Tillis gibi zayıf ve etkisiz insanlar, büyük bir ön seçim yenilgisi yaşamış olan Bill Cassidy, partisine ve ülkesine büyük sadakatsizlik gösterdikten sonra büyük bir Amerikan vatanseverine karşı ezici bir farkla seçimi kaybeden gerçekten berbat Kongre üyesi Thomas Massie ve yollarını tamamen kaybetmiş neredeyse tüm Demokratlar...

Bu insanlar sürekli kötü politikaları ve daha da kötü adayları destekliyorlar ama benim elde ettiğim her fantastik, muhteşem başarıyı da durmadan eleştiriyorlar. Bu insanlar artık evlerine gidip dinlenmeli. Siyaset sahnesinde yaptıkları tek şey bölünme ve kayıp yaratmak. Başka bir deyişle, onlar tam anlamıyla kaybedenler.

"OBAMA’NIN FELAKET ANLAŞMASININ TAM TERSİNİ YAPIYORUM!"

Kendi müzakere tarzının Amerikan tarihinin en büyük diplomatik zaferlerinden biri olacağını ileri süren Trump, 2015 yılındaki nükleer anlaşmayı (JCPOA) bir kez daha hedef tahtasına koyarak şunları kaydetti:

"İran ile yapılacak anlaşma ya büyük, harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da ortada hiçbir şekilde bir anlaşma olmayacak. Bu süreç, başarısız Obama Yönetimi tarafından müzakere edilen ve İran’a nükleer silaha giden doğrudan, açık bir yol sunan JCPOA felaketinin tam tersi olacak. Hayır, ben asla böyle zayıf anlaşmalar yapmam"

"HER İKİ TARAF DA ANLAŞMA İSTİYOR"

Financial Times'a konuşan ABD'li diplomatlar, kamuoyuna yansıyan restleşmelerin aksine arka planda her iki yönetimin de uzlaşı arayışında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her iki taraf da kesinlikle bir anlaşma istiyor, ancak birbirlerine derin bir güvensizlik besleyen ve kendi kamuoylarında düşmana boyun eğiyormuş gibi görünmekten ölesiye çekinen bu savaşan taraflar arasındaki görüşmeler hâlâ son derece hassas bir noktada bulunuyor."

HÜRMÜZ'DE 60 GÜNLÜK "ÜCRETSİZ" UZLAŞI PAZARLIĞI

Diplomatlara göre anlaşma kapsamında İran, dünya petrol ve gaz trafiğinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleyerek su yolunu kademeli olarak trafiğe açacak. En kritik detay ise Tahran'ın, nükleer müzakerelerin de önünü açacak olan bu 60 günlük geçici süreç boyunca boğazdan geçen gemilerden hiçbir ad altında "ücret" talep etmeyeceğini taahhüt etmiş olması olarak öne çıkıyor.

Karşılığında ise ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını hafifletmesi bekleniyor.

KÜRESEL PETROL PİYASALARINDA "BARIŞ" DEPREMİ

Küresel piyasalarda anında karşılık bulan ateşkes sürecinden sonra uluslararası petrol referans fiyatı olan Brent ham petrolü varil başına %5,2 düşerek 98,15 dolara gerilerken, ABD petrol fiyatları %5,5 düşüşle 91,28 dolara kadar indi.

Son on yılların en kötü enerji krizini hafifletmesi beklenen bu gelişmeyle birlikte Asya borsaları ve batı vadeli endeksleri de barış iyimserliğiyle hızla yükselişe geçti.

