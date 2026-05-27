Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava günler kala gözler bir kez daha sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin LGS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. LGS sınav giriş belgeleri için haziran ayının ilk haftası işaret edilmişti. Peki, 2026 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavınıın tarihi yaklaşırken öğrenciler ve velilerinde gündeminde sonuç tarihi var. Yeni düzenleme ile LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava sayılı gün kalmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurular daha yakından takip ediliyor. Peki, LGS sınav yerlerinin açıklanmasına kaç gün kaldı? Sınav giriş belgeleri nasıl alınacak?

LGS sınav giriş belgeleri için haziran ayının ilk haftası bekleniyor! 2026 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026'da ilan edilecek, sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026'da açıklanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS SONUÇ TAKVİMİ

Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.



Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası