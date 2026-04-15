UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Atletico Madrid, evinde Barcelona'yı konuk etti. Maçın 27. dakikasında ise yürekleri ağza getiren bir pozisyon yaşandı. Atletico Madrid kalecisi Jean Musso'nun kramponu, topa kafayla vuran Barcelonalı Fermin Lopez'in yüzüne geldi. Kanlar içinde kalan 22 yaşındaki yıldız, tedavisinin ardından maça devam ederek taraflı tarafsız herkesi sevindirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Atletico Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekler ağza geldi

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Maçın 27. dakikasında ise yürekleri ağza getiren bir pozisyon yaşandı. Lamine Yamal'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fermin Lopez'in yaptığı kafa vuruşunun ardından Atletico Madrid kalecisi Jean Musso'nun ayağı yüzüne geldi. Yüzüne kramponun çivileri isabet eden 22 yaşındaki oyuncu acı içinde yerde kaldı. Fermin Lopez'in burnunda yoğun bir kanama gerçekleştiği kameralara yansıdı.

OYUNA DEVAM ETTİ

Saha içerisindeki tedavisi uzun süre devam eden İspanyol oyuncu, sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesi sonrası ayağa kalkarak oyuna devam etmek istediğini iletti. Tekrardan sahaya geri dönen yıldız isim, 69. dakikada yerini Marcus Rashford'a bıraktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası