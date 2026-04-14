Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Paris Saint Germain'e 2-0 yenilerek elendiği maçta, Galatasaraylı Noa Lang'ın sakatlığını hatırlatan ilginç bir olay daha meydana geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool'un Paris Saint Germain'i ağırladığı müsabakada, Noa Lang'ın sakatlığını hatırlatan bir sakatlık daha yaşandı.

Anfield'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Fransız kanat oyuncusu Desire Doue, ikinci yarının başında Liverpoollu Dominik Szoboszlai ile giriştiği ikili mücadele sonrasında talihsiz bir şekilde sakatlandı.

MİKROFON STANDI SAKATLADI

Taç çizgisinin yakınında Szoboszlai'yi geçmek isteyen 20 yaşındaki futbolcu, ikili mücadele sonrası reklam panolarının altındaki mikrofon standına sert bir şekilde çarptı. Tripodun ayakları, Desire Doue'nin karnına ve dizine sert bir şekilde gelirken oyuncu acı içinde yerde kaldı.

Desire Doue

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Oyun durmasının ardından Fransız yıldıza ilk müdahale sahasında yapıldı ve Doue yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre kendini deneyen Desire Doue, müsabakanın 52. dakikasında kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Paris Saint Germain'de maça devam edemeyen Doue'nin yerine Bradley Barcola oyuna girdi.

NE OLMUŞTU?

LANG'IN PARMAĞINDA DERİN KESİK OLUŞTU

Sarı-kırmızılı futbolcu, 18 Mart’ta oynanan ve Liverpool’un 4-0 kazandığı karşılaşmanın son anlarında, Anfield Road tribünü önünde reklam panolarına çarpmış ve sağ başparmağında derin kesik oluşmuştu.

Uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle oyundan alınan 26 yaşındaki oyuncu, acil olarak ameliyata alınırken başparmağının kesilmekten son anda kurtarıldığı açıklanmıştı.

Noa Lang'ın sakatlık sonrası oyundan çıktığı an

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olay sonrası hem Liverpool hem de UEFA inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Yapılan değerlendirmelerde, oyuncunun parmağının LED paneller arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde durulurken UEFA’nın saha kenarı kurulumlarını gözden geçirme kararı aldığı belirtilmişti.

REKLAM PANOLARINDAN DÜZENLEME YAPILDI

The Athletic'in haberine göre; Liverpool, Paris Saint Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı öncesinde, özellikle kale arkası bölgelerde yer alan panolarda düzenleme yaptı. Yeni sistemde, oyuncuların çarpması durumunda darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturulduğu kaydedildi. Liverpool cephesi, yaşanan olayın “talihsiz bir kaza” olduğunu belirtirken alınan önlemlerin benzer bir durumun tekrar yaşanmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.

