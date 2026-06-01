Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 1 Haziran 2026 tarihinde başkentin bazı ilçelerinde yaşanan arızalar nedeniyle su kesintisi uygulandığını duyurdu. Yenimahalle ve Kazan'da meydana gelen altyapı sorunları nedeniyle çok sayıda mahalle ve cadde geçici süreyle susuz kaldı. Vatandaşlar ise ''Ankara Yenimahalle ve Kazan'da sular saat kaçta gelecek?'' sorusuna cevap ararken ASKİ su kesintisi 1 Haziran 2026 listesi de paylaşıldı.

ASKİ su kesintisi 1 Haziran günü 2 ilçede sürüyor. Ankara Yenimahalle ve Kazan'da sular saat kaçta gelecek merak edilirken ekiplerin arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ASKİ su kesintisi 1 Haziran 2026: Ankara Yenimahalle ve Kazanda sular saat kaçta gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 1 HAZİRAN

Yenimahalle ilçesine bağlı Macun Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi yaşanıyor. Bölgede meydana gelen arıza nedeniyle ekipler tarafından onarım çalışması başlatıldı. Kazan ilçesinde ise daha geniş bir bölgeyi etkileyen içme suyu hattı arızası nedeniyle kesinti uygulanıyor. Saray Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ana iletim hattında meydana gelen teknik sorun nedeniyle ekipler yoğun şekilde çalışma yürütüyor.

ANKARA YENİMAHALLE VE KAZAN'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.06.2026 11:15:00

Tamir Tarihi: 1.06.2026 21:00:00

Detay: Macun 204 Cadde içerisinde oluşan arza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Macun Mahallesinin bir kısmı 204 Cadde civarı



KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2026 22:00:00

Tamir Tarihi: 1.06.2026 19:00:00

Detay: Kahraman kazan saray Mah. Çan içi cadde içerisinde 700 lük içme suyu ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: SARAY MAH, ATOM CAD, TAİ HAB BÖLGESİ, 164

