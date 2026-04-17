Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Son anlarda gelen puan kayıplarından dolay büyük üzüntü içinde olduklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası." diye konuştu. Kupa maçından sonra oynayacakları derbi hakkında konuşan Tedesco, "Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"BİRAZ ÇILGINCA BİR DURUM"

Son dakikada gelen golden ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Domenico Tedesco, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rizespor'un son 7 maçta 5 galibiyetleri vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor'a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmaz. Yolumuza devam edebilmek için o odağa tekrar ihtiyacımız var. İlk defa son dakikalarda puan kaybetmiyoruz. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da oldu. Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası." şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli oyuncuların maç sonu üzüntüsü

"YÜZDE YÜZÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"

Derbi maçına tam konsantrasyonla çıkacaklarını kaydeden Tedesco, "Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bugünkü sonuçtan dolayı." diye konuştu.

