Süper Lig'de Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelsson Semedo ve Milan Skriniar, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Son anlarda gelen gole engel olmaları gerektiğini ancak gol öncesindeki pozisyonun faul olmadığını belirten Kerem, "Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de takımının ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Portekizli oyuncu Nelsson Semedo ve kaptan Milan Skriniar, karşılaşmanın ardından konuştu.

"SKANDAL BİR KARAR!"

Yememeleri gereken bir gol yediklerini belirten Kerem, gol öncesindeki faul pozisyonunda hakemin kararını eleştirerek "Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun öz eleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri. Biz öz eleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin." diye konuştu.

Fenerbahçeli oyuncuların üzüntüsü

"BİZİM İÇİN ZOR BİR DURUM"

Son dakikada gelen gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını kaydeden Milan Skriniar, "Böylesine bir sondan sonra konuşmak çok zor. İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BU TARZ HATALAR YAPARSANIZ, BEDELİ AĞIR OLUYOR"

Nelsson Semedo ise "İyi bir takımla karşılaştığımızı düşünüyorum. Geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başardık ama son dakikada yediğimiz golle iş karmaşık bir hale geldi. Bu tarz hatalar yaparsanız, bedeli ağır oluyor. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kolay bir durum değil, bunun farkındayım. Bu maçı kazanmak sorumluluğumuzdu. Son dakikalarda böyle bir gol yiyince bedeli ağır oluyor. Bir sonraki maçı düşünüp, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası