Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen 'beIN Trio' programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, karşılaşmanın tartışmalı kararlarını değerlendirdi. Rizespor'un 90+8'de Modibo Sagnan'la bulduğu gol öncesinde çalınan faul düdüğü için net yorumlar geldi.

Kadıöy'de liderlik fırsatının kaçtığı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını Bahattin Duran, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban değerlendirdi. Trio'da 3 eski hakem, Karadeniz ekibinin penaltı beklentisi, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Rizespor'un 2'nci golünden önce tartışılan faul pozisyonu için aynı yorumda birleşti.

Dakika 45+3: Augusto'nun Kerem'e müdahalesi sonrası Sowe'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda kararlar doğru mu?

Deniz Çoban: Burada Kerem Aktürkoğlu'nun yüzüne müdahale var. Faul çalınabilir, hakem takdiri. Kart olacağını düşünmüyorum orada kontrolsüz bir el teması. Devamında penaltı beklentisi var. Topa ayağını uzatan Çağlar'ın Sowe'dan önce topa vurduğunu görüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hakemin devam kararını doğru

Bülent Yıldırım: Penaltı söz konusu değil, burada topla oynamayı başaran Çağlar. İlk pozisyonda da en fazla faul çıkar. İkinci sarı kartı düşünmem.

Bahattin Duran: Topa önce uzanan kişinin Çağlar olduğu ve topa vurduğu çok net belli. Rakibe temas etmeden topla oynamış. Önceki pozisyonda dikkatsiz müdahaleden Kerem'e faul olmalıydı. Sarı kartı düşünmem.

Rizespor oyuncusu Ali Sowe, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Dakika 61: Samet Akaydin'in gördüğü ilk sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Tartışmasız sarı kart.

Deniz Çoban: Tartışmasız sarı kart.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız sarı kart.

Dakika 72: Samet Akaydin'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi doğru mu?

Bahattin Duran: Tartışmasız ikinci sarı kart.

Deniz Çoban: Tartışmasız ikinci sarı kart.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız ikinci sarı kart.

Samet Akaydin, 72'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla Rizespor'u 10 kişi bıraktı.

Dakika 74: Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Hücum faulü bu kadar kolay çalmak iyice Türk futbolunu bozmaya başladı. Pozisyon benim için penaltı. Ne zaman faul olur? Müdahale bir oyuncunun yapacağı ikinci hamleyi engellerse fauldür. Talisca, topa vurmak değil kontrol etmek amacında. Taylan'ın aşağıdan gelen ayağı Talisca'ya vuruyor. Talisca'nın ikinci hamlesini bozuyor.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız penaltı. Hakemin hücum faul kararını kınıyorum. Kimin kime vurduğunu çözemiyorsanız devam ettirin. VAR müdahalesi çok gecikti.

Bahattin Duran: Çok net bir penaltı. Çok net kanıt var, VAR müdahalesi doğru.

Anderson Talisca, Fenerbahçe'yw 1-1 beraberliği getiren penaltı golünü attı.

Dakika 90+8: Çaykur Rizespor'un ikinci golü öncesinde faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem pozisyonda sadece Oğuz Aydın'ın elini görmüş ve yanılmış, etki yok. Faule benzeyen hiçbir şey yok. Oğuz'un eli rakipte kalmıyor. Kaleci faul kullanmak için kendini bırakıyor. İşi garantiye almak için topu da alıyor. Faul yok, Fofana'nın kırmızı kart görmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: 30 haftadır bu kadar hücum faul çalınmayacağını söyledik. Faul göremedim. Rakibi tarafından itilmiş bir futbolcu böyle düşmez. Eli hissettiği anda bırakıyor. Bariz gol şansı da var. Bu bir faul ve kırmızı kart.

Bahattin Duran: Kesinlikle faul söz konusu değil. Basit faul de değil. Devamında kaleci topu tuttuğu an Oğuz Aydın'ın bariz gol atma şansını engelliyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanması ve Fofana'nın oyundan ihraç edilmesi gerekirdi.

