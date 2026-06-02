Ünlü belgesel kanalı Discovery Channel'da yayımlanan 'Alaskan Bush People' ile tanınan Matthew Brown'dan acı haber geldi. Bir süredir kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Brown'ın cansız bedeni, Washington eyaletindeki Okanogan Nehri'nde bulundu. Uzun yıllardır bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Brown'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel'ın sevilen yapımlarından "Alaskan Bush People" programıyla tanınan Matthew Brown'dan acı haber geldi. Günlerdir kayıp olarak aranan Brown'ın cansız bedeni, Washington eyaletindeki Okanogan Nehri'nde yürütülen arama çalışmaları sonucunda bulundu.

43 yaşındaki ünlü oyuncudan kahreden haber! Cesedi nehirde bulundu

SUDA SÜRÜKLENİRKEN GÖRMÜŞ

Okanogan şeriflik ofisinin açıklamasına göre arama çalışmaları, çarşamba günü yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. İhbarı yapan kişi, Okanogan Nehri'nin sığ bölümünde Matt olduğu iddia edilen kişinin, bir erkekle konuştuğunu, kısa süre sonra bir ses duyduğunu ve geri döndüğünde söz konusu kişinin yüzüstü şekilde suda sürüklendiğini gördüğünü bildirdi.

YAKININDA SİLAH BULUNDU

Yetkililer, olay yerinin yakınında bir silah bulunduğunu açıklarken, Brown'ın kardeşi Bear Brown da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adli tıp incelemesinde silah yarasına işaret edildiğini söyledi.

43 yaşındaki ünlü oyuncudan kahreden haber! Cesedi nehirde bulundu

Matt Brown'ın kardeşleri Noah ve Bear Brown, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Noah Brown, cesedin bulunması sırasında bölgede olduğunu belirterek, "Onun Matthew olduğunu ben teşhis ettim. En büyük ağabeyim Matthew Brown hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

2014 yılında yayın hayatına başlayan ve Brown ailesinin Alaska'nın zorlu doğa koşullarındaki hayatını konu alan "Alaskan Bush People" programında yer alan Matt Brown, 2019 yılına kadar dizinin kadrosunda bulunmuştu. Brown’un geçmiş yıllarda alkol bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyor.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Afra Saraçoğlu diziden neden ayrıldı? Ünlü oyuncudan ABİ dizisi açıklaması

Haberle İlgili Daha Fazlası