Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre bugün 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesiminde azalması beklenirken, kuzeybatıda ise ortak kuvvette rüzgar bekleniyor. İşte sağanak uyarısı yapılan iller…

Bahar havasının kısa sürüp yerini sağanak yağışa bıraktığı yurt genelinde sıcaklıklar yeniden yükselmeye başladı. Yeni hava durumunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illeri sağanak yağış için uyarırken aynı zamanda şiddetli rüzgar uyarısı yaptı.

Bahar havası teğet geçti! Meteoroloji 21 ili uyardı, gök gürültülü sağanak geliyor

YENİ RAPOR YAYINLANDI

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

21 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporunda 21 ili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için uyardı. İşte o iller,

Kırklareli Sakarya Afyonkarahisar Denizli Adana Antalya Burdur Ankara Çankırı Eskişehir Konya Bolu Düzce Kastamonu Amasya Artvin Samsun Trabzon Erzurum Kars Van

