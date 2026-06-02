Tarkan, Koç Holding’in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Ankara’da hayranlarıyla buluşacak. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz konser için bitlerin tarihi belli oldu. Peki, Tarkan Ankara konseri ne zaman? Ücretsiz davetiye nasıl alınır?

Megastar Tarkan, Koç Holding kapsamında düzenlenecek özel etkinlikte hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, 5 Haziran'da Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser için davetiyeler 2 Haziran itibarıyla Biletix üzerinden genel erişime açılacak. Etkinlik alanına girişler saat 17.00'de başlayacak, konserin ise saat 21.30'da başlaması planlanıyor.

Tarkan Ankara konseri ne zaman? Ücretsiz davetiyeler için tarih belli oldu

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Binlerce müzikseveri bir araya getirmesi beklenen konser öncesinde Tarkan da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü sanatçı, "Görüşürüz Ankara" mesajıyla hayranlarını konsere davet etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası