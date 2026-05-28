İzmir'de düzenlenen izinsiz gösteride TOMA'nın üzerine çıktığı görüntülerle gündem olan ve tutuklanan D.Y.'nin, İstanbul'da bir imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Valiliği, şüphelinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in İzmir'de yapılması planlanan mitingi öncesinde emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almıştı. Meydanın giriş ve çıkışlarının kapatılmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edilmişti.

İzmir Valiliği’nin miting alanı olarak Gündoğdu Meydanı’nı önermesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Ancak yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak alana girmek isteyen gruba emniyet güçleri biber gazı ve TOMA ile müdahale etmişti. Yaşanan arbede sırasında tazyikli su sıkan bir TOMA'nın üzerine bir vatandaşın çıktığı anlar kameralara yansımıştı.

Olayların ardından gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan D.Y, 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan D.Y.'nin, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir kız imam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirlendi.

İstanbul Valiliği, TOMA'ya çıkarak zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır" bilgisi verildi.

