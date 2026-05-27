Kurban Bayramı’nın ilk günü geride kalırken milyonlarca kişi gözünü yeni hava durumu tahminlerine çevirdi. Bayram ziyaretleri, tatil planları ve şehirler arası yolculuklar sürerken “Yarın yağmur yağacak mı, bayramın 3. ve 4. günü hava nasıl olacak?” soruları gündemde yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Özellikle de iç ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Peki, yarın yağmur yağacak mı, bayramın 3. ve 4. günü hava nasıl olacak?

Yarın yağmur yağacak mı, bayramın 3. ve 4. günü hava nasıl olacak?

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul’da yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. Ankara çevresinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde de etkili sağanak tahmini yapıldı.

Yarın yağmur yağacak mı, bayramın 3. ve 4. günü hava nasıl olacak?

Ege Bölgesi’nde İzmir merkezde yağış ihtimali daha düşük görünürken Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Akdeniz’de ise Antalya merkez dışında birçok noktada gök gürültülü sağanak görülecek.

Karadeniz Bölgesi’nde de öğle saatlerinden sonra yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Samsun, Trabzon, Kastamonu ve Bolu çevresinde yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanabilir.

Yarın yağmur yağacak mı, bayramın 3. ve 4. günü hava nasıl olacak?

BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın üçüncü günü 29 Mayıs Cuma yağışlı havalar etkisini sürdürmeye devam edecek. MGM'nin paylaştığı tahminlere göre Marmara Bölgesi’nin büyük kısmı, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

İç kesimlerde yer yer kuvvetli yağış geçişleri yaşanabileceği belirtilirken sıcaklıklarda hafif düşüş bekleniyor. Antalya, Muğla ve İzmir çevresinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.

Karadeniz Bölgesi’nde ise cuma günü boyunca aralıklarla yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. Samsun, Trabzon ve çevresinde kısa süreli sağanaklar etkili olabilir.

Yarın yağmur yağacak mı, bayramın 3. ve 4. günü hava nasıl olacak?

BAYRAMIN 4. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

30 Mayıs Cumartesi bayramın son gününde yağışların bazı bölgelerde etkisini azaltması bekleniyor. Batı ve güney kıyılarında güneşli hava daha fazla hissedilecek. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise gök gürültülü sağanak ihtimali devam edecek.

Meteoroloji tahminlerine göre Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava beklenirken İstanbul’da yağış ihtimali azalacak. Ankara ve İç Anadolu çevresinde ise yerel sağanak geçişleri görülebilecek. Antalya çevresinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası