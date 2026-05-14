Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 15 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenen bölgelerde vatandaşların sel, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

Yurdun büyük bölümünde etkisini hissettiren sağanak, yarın da devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Mayıs 2026 hava durumu tahminlerini paylaştı ve birçok kent için 'sarı kodlu uyarı' verdi.

HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgar ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

15 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın göl gürültülü sağanak beklenen illeri tek tek saydı ve sarı kodlu uyarı verdi. Uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Uyarı alan iller şöyle: Adana, Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Mersin, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Osmaniye.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 10°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 19°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

