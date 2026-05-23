Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca vatandaş seyahat planlarını yaparken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminlerine çevrildi. ''Bayramda yağmur yağacak mı, bayram haftası hava durumu nasıl olacak?'' merak edilirken 24-30 Mayıs meteorolojik tahminler MGM tarafından paylaşıldı.

Meteoroloji’nin haftalık tahmin raporuna göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak işaretleri dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bayramda yağmur yağacak mı, bayram haftası hava durumu nasıl olacak?

Bayramda yağmur yağacak mı, bayram haftası hava durumu nasıl olacak? 24-30 Mayıs meteorolojik tahminler

BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM'nin son tahminlerine göre bayram haftasında Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun bazı bölümleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

24 Mayıs Pazar günü Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülürken, Akdeniz Bölgesi’nde Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Antalya, Mersin ve Adana’nın iç kesimlerinde de gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

BAYRAM HAFTASI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin 24-30 Mayıs hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Hafta başında yağışların geniş alanlarda görülmesi beklenirken, bazı bölgelerde yerel kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

Marmara Bölgesi’nde hafta başında gök gürültülü sağanaklar etkisini gösterecek. Ege Bölgesi’nde parçalı bulutlu hava ile birlikte yerel yağışlar görülecek. Akdeniz Bölgesi’nde ise iç kesimlerde kuvvetli yağış riski mevcut.

Karadeniz Bölgesi’nde hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken, İç Anadolu’da da gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor.

