Yılmaz Tunç'un acı günü! Kayınpederi vefat etti
Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un kayınpederi Kemalettin Şahin, 88 yaşında hayatını kaybetti. Şahin, Pendik’te kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.
Kemalettin Şahin için İstanbul Pendik'te bulunan İbrahim Hakkı Erzurumi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanısıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya başta olmak üzere siyaset dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kemalettin Şahin'in naaşı aile kabristanında dualarla toprağa verildi.