Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Açıkalın, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek; siyasilerden taziye mesajları geldi.

22. ve 23. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın’ın hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Açıkalın’ın vefatı, ailesi, yakınları ve siyaset camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Mehmet Mustafa Açıkalın, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın'a Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlim Yayma Vakfının kurucularından, 22. ve 23. dönem milletvekilimiz Mehmet Mustafa Açıkalın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."



AK Parti sözcüsü Ömer Çelik mesajında, ''22. Ve 23’üncü dönem Milletvekilimiz, beraber zorlu yollar yürüdüğümüz Mehmet Mustafa Açıkalın’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Değerli ailesine ve Ak Parti ailemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun…" ifadelerine yer verdi.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN KİMDİR?

6 Nisan 1951 tarihinde Sivas’ta doğan Açıkalın, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Açıkalın, meslek hayatına Maliye Bakanlığı’nda Maliye Müfettiş Muavini olarak başladı.

Fransa’nın Paris kentinde staj yapan Açıkalın, kariyerinde yükselerek Maliye Başmüfettişi oldu.

Kamu yönetimindeki deneyimiyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Genel Kurul Başkanlığı görevlerinde bulunan Açıkalın, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Bu süreçte İGDAŞ AŞ, BELTUR AŞ ve İstanbul Ulaşım AŞ gibi önemli kurumlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

Siyasi hayatında 22. Dönem Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Açıkalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. 23. Dönem’de de aynı göreve yeniden seçilerek uluslararası parlamenter çalışmalarda yer aldı.

İyi düzeyde Fransızca, orta düzeyde İngilizce bilen Açıkalın, evli ve dört çocuk babasıydı.

