TGRT Haber ekranlarında Yasemin Bozkurt’un konuk koltuğuna oturan ünlü oyuncu İlker Aksum, hem geçmişin zorlu günlerini hem de bugünün mutluluğunu tüm samimiyetiyle paylaştı. Programda duygusal anlar yaşayan Aksum, konu kızı ve eşine gelince gözyaşlarını tutamadı.

Meslek hayatında birçok kişinin yaşadığı "mesleki deformasyon" ve ağır depresyon dönemlerinden geçtiğini itiraf eden İlker Aksum, hayatının dönüm noktasını eşi Dilay Ekmekçioğlu ile tanıştığı gün olarak tanımladı.

Eşinin bir nefes koçu ve antropoloji mezunu olduğunu hatırlatan Aksum, "Beni gerçekten o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çevirdi. Ayaklarımın üzerine bastırdı ve bana muhteşem bir evlat verdi" diyerek eşine olan minnetini dile getirdi.

Kızından bahsettiği sırada sesi titreyen ve gözyaşlarını tutamayan Aksum, hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadığını belirterek, "Normalde böyle şeyler yapmam ama geç baba olunca, bir de Dilay olunca mutluluktan ağlıyorsun. Bu bir şans mıdır, kader midir? Allah böyle istedi" dedi.

Engin Günaydın, Binnur Kaya, Olgun Şimşek, Timuçin Esen ve Emre Kınay gibi isimlerin o dönemde aynı çatıda olduğunu anlatan Aksum, "Biz bu kadar yetenekli olduğumuzu bilmiyorduk, piyasa bize öğretti" dedi.

Aksum’un anlattığı en ilginç bölümlerden biri ise Türk tiyatro ve sinemasının dev isimleriyle aynı evi paylaştığı yıllardı.

"SİFON SUYUNDAN ÇAY YAPIP İÇİYORDUK"

O dönemde evde ortak bir para dolabı olduğunu ve kazananın oraya para koyduğunu anlatan Aksum, kendisinin maddi durumunun babasından dolayı iyi olmasına rağmen, arkadaşlarına uyum sağladığını kahkahalarla anlattı:

"Benim arabam, evim vardı ama onlara uydum. Sifon suyundan çay mı yapılır arkadaş? Bunlar yüzünden biz de içiyorduk!"