Ankara Ayaş'ta mantar arayan vatandaş top mermisi buldu. Vatandaşın mermiyi eline alıp taşıdıktan sonra top mermisi olduğunu anlayıp bıraktığı belirtildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.

Olay, Ankara’nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. Mantar toplamak için araziye çıkan Serdar Kandırmaz, toprağın üzerinde paslanmış bir nesne gördü.

Mantar ararken top mermisi buldu! Ankara'da panik anları, ekipler devreye girdi

FARKINDA OLMADAN ELİNDE TAŞIDI

Bölgedeki elektrik trafolarına ait bir parça olduğunu düşünerek nesneyi eline alan Kandırmaz, mühimmatı 20 metre taşıdı. Taşıdığı nesnenin ağırlığından ve şeklinden şüphelenen Kandırmaz, bunun bir top mermisi olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen patlayıcı madde imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlamamış mühimmat kontrollü şekilde imha etti. Patlama sesi kilometrelerce öteden duyulurken, Kandırmaz’ın mühimmatı elinde taşıdığı anlar muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Serdar Kandırmaz, "Önce demir parçası sandım, elime alıp taşıdım. Sonra top mermisi olduğu 'dank etti', hemen yumuşak bir yere bırakıp kaçtım ve ekiplere haber verdim" dedi.

