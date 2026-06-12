CANiK’in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) inovatif silah sistemleri ve akıllı entegrasyon çözümleriyle Türkiye’nin mühendislik gücünü Paris’te düzenlenecek dünyanın en büyük savunma fuarlarından Eurosatory 2026’da sergileyecek.

Savunma sanayisinde küresel standartları belirleyen, NATO ve Avrupa savunma ekosisteminin kalbi niteliğindeki dünyanın en büyük savunma fuarlarından Eurosatory 2026, bu yıl 15-19 Haziran tarihleri arasında Paris’te kapılarını açacak. 1967 yılından bu yana geleceğin savunma trendlerine yön veren organizasyonda, Türk savunma sanayisinin alanında öncü şirketleri, yenilikçi vizyonu ve son teknoloji ürün gamıyla yerini alacak.

61 ülkeden 2 binden fazla katılımcının, 90'ı aşkın ülkeden üst düzey delegasyonun ve 40 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ağırlanacağı fuarda CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS’in imzasını taşıyan vizyoner teknolojiler küresel savunma vitrinine çıkacak.

Eurosatory, ülkelerin savunma tedarik kararlarında ve ihracat fırsatlarında kaldıraç görevi üstlenen en kritik platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Dünya basınının da mercek altına alacağı fuarda CANiK ve Grup şirketleri, yenilikçi ve inovatif stant konseptiyle sadece bir üretici değil, aynı zamanda geleceğin savunma konseptlerini inşa eden bir teknoloji grubu olarak gövde gösterisi yapacak. Sektör profesyonelleri ve seçkin delegasyonlarla bir araya gelecek olan Grup, stratejik iş birliklerine imza atarak küresel pazardaki payını daha da büyütmeyi hedefliyor.

Türk savunma sanayisinin gücü Paris’te vitrine çıkıyor

EZBER BOZAN ÜRÜN GAMI PARİS’TE

CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, Eurosatory 2026’da her biri kendi alanında standartları yeniden yazan ürün ve sistem çözümleriyle yer alacak. CANiK, yeni nesil tabancalar ve eğitim kitleriyle etkinlikte yeteneklerini ortaya koyacak. Küresel pazarda rüştünü ispatlamış, NATO ve güvenlik güçlerinin öncelikli tercihi olan tüm aktif satıştaki tabancaların yanı sıra RADIAN iş birliğiyle geliştirilen, kompakt yapısı ve entegre kompansatörü ile dikkati çeken yeni nesil taşıma tabancası PRIME RADIAN ilk kez bu kadar büyük bir uluslararası vitrine çıkacak. Ayrıca tabancaları "force-on-force" simülasyonlarına uygun hale getiren CANiK markalı MT-X dönüşüm kitleri ve mühimmatları da eğitim odaklı çözümler olarak sergilenecek.

CANiK'in 12.7x99 mm (.50 cal) sınıfındaki yerli üretim makineli tüfek çözümleri kara ve deniz platformlarındaki gücünü gösterirken, ailenin en yeni ve en ileri teknolojiye sahip üyesi, özellikle döner kanatlı hava araçlarına entegre edilen CANiK M3 FALCON fuarın gözdesi olacak. Özel operasyon kabiliyetlerini artıran düşük ses ve düşük alev izli M2 QCB Bastırıcı ve Alev Gizleyen Dönüşüm Kiti ile akıllı ve modüler uzaktan komutalı silah sistemlerine (RCWS) entegre gelişmiş kapalı refleks nişangahı MECANIK MOxL optik ve arayüzleri de profesyonellerin beğenisine sunulacak.

CANiK, orta kalibre top sistemleri alanındaki mühendislik gücünü ve teknolojik liderliğini, yıllık 400 adet top üretimine ulaşan rakipsiz üretim kapasitesiyle küresel pazara taşımaya devam ediyor. Grup şirketlerinden AEI Systems tarafından geliştirilen 30x113 mm VENOM LR, dünyanın en düşük geri tepmeye sahip ve ayarlanabilir atım hızına sahip top sistemlerinden biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda hem ABD hem de Avrupa standartlarındaki mühimmatlarla tam uyumlu çalışabilen dünyanın tek tamburalı top (revolver cannon) çözümü olma özelliğini taşıyor. Üstün entegrasyon kabiliyeti, operasyonel esnekliği ve sahada kendini kanıtlamış performansıyla VENOM LR, modern muharebe ortamlarının değişen ihtiyaçlarına güçlü, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir çözüm sunuyor.

Türk savunma sanayisinin gücü Paris’te vitrine çıkıyor

UNIROBOTICS de akıllı ve modüler uzaktan komutalı silah sistemlerini sergileyecek. Bu kapsamda hafif kara ve deniz platformları için optimize edilen kompakt TRAKON LITE serisi (12.7mm, Doğu Bloku mühimmatlarıyla uyumlu TRAKON LITE / 108 ve TRAKON LITE / 99) tanıtılacak. Ayrıca orta sınıf zırhlı araçlar için geliştirilen TRAKON 30, CANiK standının yanı sıra deniz versiyonuyla İspanyol ve BAE’nin önde gelen firmaların standında sergilenerek gövde gösterisi yapacak.

"TRENDLERE UYAN DEĞİL, YÖN VEREN BİR GÜCÜZ"

CANiK CEO’su Cahit Utku Aral, fuara katılım ve grubun küresel vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan Eurosatory 2026’da, CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak güçlü bir şekilde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Sürekli büyüyen ürün portföyümüz, mühendislik kabiliyetlerimiz ve yüksek üretim kapasitemizle yalnızca küresel savunma trendlerini takip eden değil, aynı zamanda bu trendlere yön veren şirketler arasında yer alma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bu yıl Eurosatory’de, hafif silahlardan orta kalibre toplara, uzaktan komutalı silah sistemlerinden, entegre savunma çözümlerine kadar uzanan geniş ürün ailemizi uluslararası ziyaretçilerle buluşturacağız. Özellikle son dönemde giderek artan insansız hava aracı tehditlerine karşı geliştirdiğimiz mobil ve katmanlı yakın hava savunma mimarimizi ön plana çıkaracağız. CANiK ağır makineli tüfek ailesi, VENOM LR 30x113 mm top sistemi ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON uzaktan komutalı silah sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bu konsept, günümüzün asimetrik tehditlerine karşı son derece etkili ve maliyet etkin bir çözüm sunmaktadır. Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte yükselen gücünü temsil eden firmalardan biri olarak, Eurosatory 2026’yı yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir platform değil, aynı zamanda yeni iş birlikleri geliştirdiğimiz, mevcut ortaklıklarımızı güçlendirdiğimiz ve geleceğin savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi paylaştığımız stratejik bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Savunma teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımımız, entegre üretim kabiliyetlerimiz ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."



Savunma teknolojilerindeki küresel dönüşüme ve stratejik iş birliklerinin önemine de dikkat çeken Aral, şunları kaydetti:

"Eurosatory gibi küresel savunma fuarlarını, yalnızca ürün sergilediğimiz platformlar değil, aynı zamanda ülkeler arası stratejik iş birliklerinin kurulduğu kritik merkezler olarak görüyoruz. SYS Grup olarak burada bulunmak, Türk savunma sanayisinin mühendislik gücünü ve yenilikçi vizyonunu dünyaya göstermemiz açısından büyük önem taşıyor. Savunma teknolojilerinde rekabet artık hız, inovasyon ve güvenilirlik üzerinden şekilleniyor. Eurosatory, bu dönüşümün nabzının attığı en önemli uluslararası arenalardan biri. Biz de burada hem mevcut ortaklıklarımızı güçlendiriyor hem de geleceğin savunma çözümlerini küresel paydaşlarla birlikte şekillendiriyoruz."

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