İtalya’nın Sardinya Adası’ndaki Punta Molentis Plajı’nda güvenlik gerekçesiyle yeni bir düzenleme getirildi. 10 ila 65 yaş arasındaki çoğu ziyaretçinin şemsiye kullanması yasaklandı.

İtalya’nın en bilinen plajlarından biri olan Punta Molentis’te yetkililer, aşırı kalabalık ve muhtemel acil durumlarda tahliyeyi kolaylaştırmak amacıyla şemsiye kullanımına sınırlama getirdi. Yeni kurala göre sadece küçük çocuklu aileler (10 yaşa kadar çocukları olanlar) ile 65 yaş ve üzeri kişiler plaja bir şemsiye getirebilecek.

ACİL DURUMLARDA TAHLİYEYİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YASAKLANDI

Yetkililer, plajda şemsiye, çadır, çardak ve benzeri tüm gölgelik sistemlerinin kurulmasını yasakladı. Amaç, muhtemel bir yangın veya acil durumda plajın hızlı şekilde boşaltılabilmesi.

Kararın geçen yıl bölgede yaşanan bir yangın sonrası ortaya çıkan tahliye sorunlarına dayandığı belirtildi. Çok sayıda şemsiye ve yoğunluk nedeniyle insanların karadan tahliyesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Plajda yeni dönem! Şemsiye kurmak için yaş sınırı getirildi

Plaja giriş ücretinin 5 Haziran’dan Ekim sonuna kadar 10 euro olduğu, engelliler ve refakatçilerinin ise bu ücretten muaf tutulacağı açıklandı. Villasimius Belediyesi ayrıca, sahilde işletme sayısının sınırlı olduğunu ve kontrolsüz şekilde şemsiye yerleşiminin hem güvenliği hem de erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

Karar kamuoyunda tartışmaların odağına oturdu. Birçok kişi uygulamayı eleştirirken, bazı ziyaretçiler sosyal medyada kararı alaycı yorumlarla karşılayarak şemsiye yasağının aşırıya kaçtığını savundu.

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