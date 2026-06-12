Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Ryanair hakkında, ebeveynlerin çocuklarıyla yan yana oturabilmeleri için ek ücret aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şirket ise uygulamanın yasalara uygun olduğunu savunuyor.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Ryanair'in ailelere yönelik koltuk politikasıyla ilgili inceleme başlattı. Kurum, 2 ila 11 yaş arasındaki çocukların ebeveynleriyle birlikte oturabilmesi için alınan ek ücretin tüketici haklarına aykırı olup olmadığını araştırıyor.

ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİYLE OTURMASI İÇİN EK ÜCRET TALEBİ

CMA'ya göre Ryanair uçuşlarında koltuk seçimi genel olarak isteğe bağlı olsa da, küçük çocuklarıyla seyahat eden aileler için durum farklı işliyor. Şirket, çocukların ebeveynleriyle yan yana oturabilmesi için yetişkinlerden "aile koltuğu" ücreti talep ediyor. Bu ücretin gidiş-dönüş yolculuklarda kişi başına yaklaşık 8 sterlin olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE’DEKİ TEK HAVAYOLU ŞİRKETİ

Kurum, söz konusu uygulamanın Ryanair'in Birleşik Krallık'taki birçok rotasında geçerli olduğunu ve tüketicilere sunuluş biçiminin ‘haksız ticari uygulama’ kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini inceleyeceğini açıkladı. CMA ayrıca, Ryanair'in İngiltere'de bu tür bir uygulamayı sürdüren tek havayolu şirketi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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ŞİRKETTEN JET AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

Ryanair ise soruşturmayı asılsız olarak nitelendirdi. Şirketten yapılan açıklamada, koltuk politikasının tüm yasal düzenlemelere uygun olduğu belirtilirken, çocukların ebeveynlerinin yanında oturması için doğrudan bir ücret alınmadığı savunuldu. Açıklamada, koltuk rezervasyonu yapan bir yetişkinin, aynı rezervasyonda yer alan en fazla dört çocuk için ücretsiz koltuk seçebildiği vurgulandı.

CMA Tüketici Koruma Kıdemli Direktörü Hayley Fletcher ise özellikle yaz tatili döneminde ailelerin bütçelerinin ek ücretlerden olumsuz etkilenebildiğine dikkat çekerek, incelemenin hem ücretlendirme sistemini hem de maliyetlerin tüketicilere nasıl sunulduğunu kapsayacağını söyledi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten CMA, Ryanair'in yasayı ihlal edip etmediğine dair herhangi bir sonuca varılmadığını açıkladı. Kurumun incelemeyi yaklaşık altı ay içinde tamamlaması bekleniyor.

Eğer şirketin tüketici koruma mevzuatını ihlal ettiği tespit edilirse, Ryanair küresel cirosunun yüzde 10'una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Şirket daha önce de ailelerin ve engelli yolcuların birlikte oturması için ek ücret alınmasını yasaklayan düzenlemeye karşı açtığı davayı kaybetmişti.

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