Alper Soykan hayatını kaybetti!
Ünlü görüntü yönetmeni Alper Soykan hayatını kaybetti. Acı haber, Film-San Vakfı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Reklam filmleri ve kısa yapımlar başta olmak üzere birçok başarılı projede görüntü yönetmeni olarak imzası bulunan Soykan, sektördeki çalışmalarıyla tanınan isimler arasında yer alıyordu.
- Vefat haberi Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
- Alper Soykan, reklam dünyası ve bağımsız sinema projelerinde görsel estetiğiyle tanınıyordu.
- Kısa film alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekti.
- Soykan, birçok tanınmış markanın kampanya filmlerinde kamera arkasında yer aldı.
- Özellikle yemek ve mutfak temalı işlerde ışık kullanımı ve kompozisyon konusundaki detaycı yaklaşımıyla biliniyordu.
- Müzik camiasında da birçok ünlü isimle çalıştı.
Türk reklam ve sinema sektöründe görüntü yönetmeni olarak görev yapan Alper Soykan'ın vefat ettiği bildirildi. Ölüm haberi Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden duyurdu.
Açıklamada, "Görüntü Yönetmeni Alper Soykan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
ALPER SOYKAN KİMDİR
Alper Soykan, reklam dünyası ve bağımsız sinema projelerinde ortaya koyduğu görsel estetikle adını duyurdu. Kısa film alanındaki çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Reklam sektöründe aktif olarak yer alan Soykan, birçok tanınmış markanın kampanya filmlerinde kamera arkasındaki isimdi. Sektörde özellikle yemek ve mutfak temalı işlerde, ışık kullanımı ve kompozisyon konusundaki detaycı yaklaşımıyla biliniyordu.
Özkan müzik camiasında da birçok ünlü isimle çalıştı, vefat haberi sevenlerini derinden üzdü.