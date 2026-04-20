ABD’de düzenlenen yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman triatlonuna katılan 38 yaşındaki Brezilyalı sporcu ve fenomen Mara Flavia Araujo, yüzme etabında boğularak hayatını kaybetti. Yarış öncesi grip ve halsiz olduğu belirtilen sporcunun cansız bedeni, gölün 3 metre derinliğinde bulundu.

ABD'de Dünya Triatlon Şirketi tarafından düzenlenen, ara vermeden 3.86 km yüzme, 180.25 km bisiklet ve 42.2 km koşudan (maraton) oluşan en uzun ve en zorlu triatlon serisi büyük bir trajediye sahne oldu.

Yarışın yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yüzme etabına başlayan ünlü triatlet Mara Flavia Araujo’dan uzun süre haber alınamaması üzerine arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Saatler süren çalışmaların ardından, talihsiz sporcunun cansız bedenine ulaşıldı.

Spor camiasını sarsan olay! Sosyal medya fenomeni katıldığı yarışmada hayatını kaybetti

ARKADAŞININ UYARISINI GÖZ ARDI ETMİŞ

Genç sporcunun boğularak hayatını kaybettiği tespit edilirken, bir arkadaşının yaptığı açıklamalar, korkunç bir ihmal ihtimalini gündeme getirdi. Araujo’nun arkadaşı Luis Taveira, sporcunun yarıştan önce grip nedeniyle oldukça halsiz olduğunu ve kendilerinin "Çok güçsüzsün, katılma" uyarılarına rağmen yarışmayı tercih ettiğini belirtti.

Genç sporcunun ölümü yetkililer tarafından doğrulanırken, kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belli olacak. Daha önce Brezilya Triatlonu’nda üçüncülük elde eden ve dünya elemelerini iki kez geçen deneyimli bir isim olan Araujo’nun ölümü, spor camiasını derinden etkiledi.

Spor camiasını sarsan olay! Sosyal medya fenomeni katıldığı yarışmada hayatını kaybetti

BİR GÜN ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Sosyal medyada yaklaşık 60 bin takipçisi bulunan başarılı sporcunun, yarıştan bir gün önce sosyal medya hesabından ‘Yeni bir gün’ notuyla bir selfie paylaştığı ortaya çıktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 8 yıl önce spora başladığı bilinen fenomenin yaşadığı olay, dayanıklılık sporlarındaki fiziksel sınırların ve sağlık risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası