ABD Başkanı Donald Trump, masadaki anlaşmanın imzalanmaması durumunda "İran'ın tamamını havaya uçurmakla" tehdit etti. Ancak Pakistan'dan gelen haberlere göre Trump'ın müzakerelerin önünü açmak için Hürmüz'deki deniz ablukasını kaldırmayı değerlendiriyor.

Müzakerelerin merkez üssü İslamabad’da ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bir yanda "İran’ı havaya uçururuz" tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump, diğer yanda müzakerelerin kilit ismi Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Asım Munir ile telefon trafiği gerçekleştirdi.

MÜZAKERELERİN ÖNÜNDEKİ "ABLUKA" ENGELİ

Pakistanlı güvenlik kaynaklarından sızan bilgilere göre; Orgeneral Munir, Trump’a Hürmüz Boğazı ve İran kıyı şeridindeki ABD ablukasının görüşmeleri tıkadığını net bir dille ifade etti. Tahran yönetiminin masaya oturmak için sunduğu "önce abluka kalksın" şartı, bizzat Pakistan kanalıyla Washington’a iletildi.

Başkan Yardımcısı Vance'in İslamabad'a gelmesi bekleniyor.

TRUMP’TAN BEKLENMEDİK "DEĞERLENDİRME" CEVABI

Reuters'a göre sahada bir İran gemisini vurduran ve sert retoriğinden taviz vermeyen Trump, bu kez stratejik bir esneklik gösterdi. Trump’ın, Orgeneral Munir’e bu öneriyi "ciddi şekilde değerlendireceğini" söyledi.

ABD basınına göre Trump, "Dengesiz görünürsem İranlılar masaya oturur" stratejisini uygulamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün "Başkan Trump’ın en yakın çalışma ekibi ve üst düzey danışmanları, son dönemde başkana karşı birleşmiş durumda. Yardımcıları, Trump’ın telefonla veya yüz yüze gerçekleştirdiği "doğaçlama" röportajların kamuoyunda ciddi bir kafa karışıklığa neden olduğunu ve yönetimin resmi söylemiyle çeliştiğini savunuyor. Danışmanlar, bu durumun hem iç hem de dış politikada güven zedelediği konusunda Trump’ı sırayla uyararak bu görüşmeleri sınırlandırması gerektiğini belirttiler. " yorumu yapıldı.

Trump’tan Hürmüz Boğazı kararı: Pakistanlı komutanın 'ablukayı kaldır' talebine cevap verdi

ÇİN’DEN "HÜRMÜZ" ÇIKIŞI

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi için hayati önemini vurguladı. Xi, "Hürmüz Boğazı, serbest deniz taşımacılığı için açık kalmalıdır" diyerek, boğazın açık tutulmasının hem bölge ülkelerinin hem de uluslararası toplumun ortak çıkarına olduğuna değindi.

Çin, bölgede acil ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini savunarak diplomasinin hızlandırılması çağrısını yineledi.

TAHRAN: "ABD'NİN İHANETLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ABD’ye sert suçlamalar yöneltti. Müzakereler sürerken İranlı sivil ve yetkililere yönelik saldırıları "diplomatik ihanet" olarak niteleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla ABD ile ikinci tur müzakereler konusunda herhangi bir planımız bulunmamaktadır. ABD'nin niyetlerine dair şüphelerimiz artıyor.

Tahran yönetimi, ABD'nin diplomasiye yönelik tekrarladığı ihanetlerini unutmayacaktır. ABD, söylemleri ile eylemleri arasında açık bir çelişki içindedir.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorununun kaynağı ABD ve İsrail'in askeri faaliyetleridir. Deniz ablukası ve ticari gemimize (Touska) saldırılması açık bir saldırganlıktır."

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Müzakere masasında olduğu iddia edilen "uranyum stoklarının ABD’ye verilmesi" konusuna da açıklık getiren Bekayi, bu seçeneğin asla gündemde olmadığına işaret ederek, "Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye intikali söz konusu değildir. Nükleer kazanımlarımız İran toprakları içinde korunacaktır." dedi.

SAHA KARIŞIK

İran Devrim Muhafızları, Umman Körfezi'nde bir İran gemisine ateş açan ABD güçlerinin kendi müdahalesiyle geri çekilmek zorunda kaldığını iddia etti. Ayrıca İran, Hürmüz Boğazı'nda tamamen kendi kara suları içinde kalan ve sıkı kontrol altında tutacağı "Larak Koridoru" adlı yeni bir geçiş rotası açtığını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası