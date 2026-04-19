ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanması’nın İran’a ait bir kargo gemisini hedef aldığını ve geminin kontrolünün ABD deniz piyadelerine geçtiğini açıkladı.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, ABD deniz ablukasından kaçmaya çalışan İran bayraklı bir kargo gemisinin Umman Körfezi'nde ABD muhrip gemisi tarafından ateş açılarak ele geçirildiğini söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, İran gemisinin durma uyarılarını dikkate almamasının ardından ABD güdümlü füze destroyeri'nin "motor odasında bir delik açarak onları oldukları yerde durdurduğunu" belirtti.

ABD DENİZ PİYADELERİNİN GÖZETİMİNDE

Geminin İran’a ait yaklaşık 270 metre uzunluğundaki TOUSKA adlı kargo gemisi olduğu ifade edildi.

Öte yandan ABD Başkanı, "Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde" diye ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası