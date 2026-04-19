ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak kritik görüşmelerde Başkan Yardımcısı JD Vance'in yer almayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan’da yapılacak kritik müzakerelere dair kafa karışıklıklarını gideren yeni bir açıklama yaptı.

Son turda masada olan Başkan Yardımcısı JD Vance’in bu kez heyette yer almayacağını belirten Trump, kararın arkasındaki gerekçenin "güvenlik" olduğunu ileri sürdü.

Kritik zirveye saatler kala Vance heyetten neden çıkarıldı? Trump nedenini açıkladı

"YETENEK DEĞİL, GÜVENLİK MESELESİ"

Vance’in bir önceki turdan anlaşma sağlayamadan dönmesi, Washington kulislerinde "yeterliliği sorgulanıyor mu?" iddialarını gündeme getirmişti. Ancak Trump, ABC News’e verdiği demeçte söz konusu iddiaları sert bir dille yalanladı:

"JD harika biri. Heyetten çıkarılmasının nedeni iddia edildiği gibi yetenekle ilgili değil; bu sadece güvenlik nedeniyle alınmış bir karar."

KABİNEDE KAFA KARIŞIKLIĞI

Vance'in seyahatten çıkarılması, hükümetin diğer üyelerinin açıklamalarıyla çelişince Washington’da kısa süreli bir kaosa neden oldu.

BM Büyükelçisi Mike Waltz ve Enerji Bakanı Chris Wright, Vance’in müzakerelere liderlik edeceğini söylemişti. Ancak son kararla birlikte, bu akşam İslamabad'a inmesi beklenen Steve Witkoff ve Salı günü onlara katılacak olan Jared Kushner, ABD heyetie liderlik edecek.

PAKİSTAN'DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası