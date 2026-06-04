BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste! 5 Haziran 2026 BİM'e neler geliyor?
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Haziran 2026 Cuma günü satışa sunulacak ürünlerle yeniden gündemde. Elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, tekstilden mutfak gereçlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar alışveriş severlerin radarına girdi. BİM'e gelecek ürünler ve güncel fiyat listesi merak ediliyor.
Haziran ayının ilk haftasında yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğu, teknoloji, ev yaşamı, mutfak, oyuncak ve tekstil kategorilerinde çok sayıda ürünü tüketicilerle buluşturuyor. 5 Haziran Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında televizyonlar, vantilatörler, elektrikli süpürgeler, oyuncaklar ve ev dekorasyon ürünleri öne çıkıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE
Kumtel Ayaklı Vantilatör - 1.150 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 1.590 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 2.790 TL
Fakir Kişisel Blender Chop N Blend - 1.290 TL
Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi - 4.449 TL
Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ET14445 - 4.990 TL
Fakir Cam Çay Makinesi - 2.490 TL
House Pratik El Feneri - 499 TL
House Pratik Mantar Masa Lambası - 399 TL
Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge - 3.990 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz - 499 TL
Forever Figürlü El Fanı - 299 TL
Forever Pilli Mini El Fanı - 149 TL
Trax Masaüstü Fan - 449 TL
Altus Vücut Tartısı - 449 TL
LG 65 İnç 4K HDR10 NanoCell TV (65NANO80A6B) - 39.900 TL
LG 55 İnç 4K UHD WebOS Smart TV (UA84006LB) - 29.990 TL
TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C) - 23.900 TL
Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV - 23.900 TL
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV - 19.990 TL
Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV - 20.900 TL
LG Soundbar S30A - 5.490 TL
TCL Çocuk Tableti Tab 7L - 1.999 TL
Lego City McLaren Yarış Arabası - 479 TL
Lego City Polis Motosikleti Takibi - 399 TL
Lego City İtfaiye Kurtarma Helikopteri - 479 TL
Lego Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları - 449 TL
Lego Friends Yavru Köpek Oyun Parkı - 449 TL
Lego Friends Arkadaşlık Film Gecesi - 599 TL
Lego Creator Kırmızı Ejderha - 449 TL
Akülü Chevrolet Camaro - 17.500 TL
Uzaktan Kumandalı Araba - 299 TL
Piccolo Mondi Ahşap Araba Rafı - 259 TL
Piccolo Mondi Fanuslu Blok Çiçek - 249 TL
Piccolo Mondi Manyetik Oyuncak - 449 TL
Gokidy Sürtmeli Döner Teker Araba - 129 TL
Elena Pelüş Yıldız Yastık - 499 TL
Dostoys Dinozor Pop-it Oyuncağı - 279 TL
Forklift Zeka Oyunu - 329 TL
Erpa Benim Oyuncak Köpeğim - 499 TL
Gardenware Dekoratif Civciv - 99 TL
Boyanabilir Resim Defteri - 129 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası - 119 TL
5 HAZİRAN 2026 BİM'E NELER GELİYOR?
Bella Maison Çift Kişilik Nevresim Takımı - 1.549 TL
Dagi Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 369 TL
Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 489 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 249 TL
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 359 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı - 709 TL
Kaşmir Halı Bambu Banyo Paspası - 399 TL
M.Botti Studio's Kadın Kot Bol Pantolon - 419 TL
M.Botti Studio's Kadın Kot Pantolon - 429 TL
Kiğılı Dynamic Nakışlı Tişört - 259 TL
Molinella Kot Mutfak Önlüğü - 199 TL
Ören Bayan Denim İpliği 7'li - 89 TL
Terlik Süsü 6'lı - 39 TL
Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti - 4.990 TL
Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti - 1.190 TL
Henckels 3'lü Bıçak Seti - 449 TL
Benante Gold Kulplu Desenli Kupa - 199 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Çay Fincanı Seti - 299 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Fincanı Seti - 189 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü - 199 TL
Glass in Love Cam Tatlı Kasesi 6'lı - 219 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı - 219 TL
Rimli Desenli Sunum Tepsisi - 89 TL
English Home Organizer Sepet - 119 TL
Glass in Love Sıvı Sabunluk Seti - 199 TL
English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 1.290 TL
Güral Porselen 48 Parça Kare Yemek Takımı - 6.490 TL
Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü - 149 TL
Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü - 129 TL
Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı - 429 TL
Emsan Çaydanlık - 1.190 TL
Tefal Manuel Rondo - 749 TL
Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 2'li - 499 TL
Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı - 179 TL
Emsan Swiss Crystal Tava - 849 TL
Emsan Swiss Crystal Derin Tencere - 1.250 TL
Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere - 1.250 TL
Emsan Swiss Crystal Sahan - 750 TL