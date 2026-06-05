Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde gözler Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak üçüncü karşılaşmaya çevrildi. Seride 2-0 üstünlüğü bulunan sarı-lacivertliler finale bir adım uzaklıktayken, Anadolu Efes sahasında seriyi uzatmanın hesaplarını yapıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde final yolundaki kritik mücadelelerden biri daha basketbolseverleri bekliyor. İlk iki maçı kazanarak avantajı eline geçiren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes karşısında seriyi bitirmek isterken, lacivert-beyazlı ekip taraftarı önünde yeniden umutlanmayı hedefliyor.

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, sezonun en kritik eşleşmelerinden biri olarak gösterilen mücadeleyi canlı takip etmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 5 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Seride üçüncü maç

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi ayrıca beIN Connect platformu üzerinden de takip edebilecek. Karşılaşmanın yayın saati yaklaşırken taraftarların maç öncesi gelişmeleri yakından takip ettiği görülüyor.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Seride üçüncü maç

SERİDE ÜÇÜNCÜ MAÇ

Yarı final serisinde ilk iki karşılaşmayı Fenerbahçe Beko kazandı. Sarı-lacivertliler ilk maçta Anadolu Efes'i 60-59 mağlup ederken, ikinci mücadelede ise parkeden 73-72 galip ayrıldı ve seride 2-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmede Fenerbahçe Beko'nun kazanması halinde seri sona erecek ve sarı-lacivertliler finale çıkacak. Anadolu Efes'in galibiyeti durumunda ise seri dördüncü maça taşınacak ve yarı final heyecanı devam edecek.

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