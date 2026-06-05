2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Kadın Futbol Takımı, grup sıralamasını yakından ilgilendiren mücadelede sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise Türkiye-Kuzey İrlanda maçının şifresiz yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyumu araştırıyor. Peki, Türkiye-Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Grupta üst sıraları hedefleyen ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde önemli bir sınava çıkarken gözler maçın yayın bilgilerine ve puan durumuna çevrildi.

TÜRKİYE-KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı platformun yayınları üzerinden izleyebilecek.

Grupta geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan milliler, 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

Konuk Kuzey İrlanda ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanla 3. basamakta bulunuyor. İki takım arasında Kuzey İrlanda'da oynanan ilk maçı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı.

Türkiye-Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (A Milli Kadın Futbol Takımı)

TÜRKİYE-KUZEY İRLANDA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın resmi yayıncısı olarak Tivibu Spor duyuruldu. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler yayıncı kuruluşun platformu üzerinden mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın son dönemde elde ettiği sonuçlar ve artan taraftar ilgisi, kadın futboluna olan ilgiyi de yükseltmiş durumda. Bu nedenle Dünya Kupası elemelerinde oynanan karşılaşmalar her geçen hafta daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Türkiye-Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (A Milli Kadın Futbol Takımı)

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Kuzey İrlanda karşılaşması 5 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Pendik Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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