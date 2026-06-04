A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarının ikinci etabında Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. İdmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte takip etti.

İstanbul'dan Miami'ye dün gelen ay-yıldızlı ekibin, ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami FC'nin Fort Lauderdale'de bulunan Florida Blue Antrenman Merkezi'ndeki çalışmasının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Vincenzo Montella

Şampiyona öncesindeki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak milli takımın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ferdi Kadıoğlu

FERDİ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra bireysel olarak çalışmasını devam ettirdi. Kenan Yıldız ise takımın konakladığı otelde salonda bireysel olarak çalıştı.

A Milli Futbol Takımı ABD'de ilk antrenmanını yaptı

MİLLİLERE YAKIN TAKİP

Ay-yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da Hacıosmanoğlu ile idmanı izledi.

Milli takım, yarın yapacağı antrenmanla Venezuela karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

A Milli Futbol Takımı ABD'de ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı ABD'de ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı ABD'de ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı ABD'de ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı ABD'de ilk antrenmanını yaptı

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