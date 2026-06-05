T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, dokuz farklı kategoride gençlerin teknik bilgi ve uygulama becerilerini sergilemesine imkân tanırken, dereceye girenlere 150 bin TL’ye varan ödüller sunuyor.

T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, mesleki eğitim ve teknik becerilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir platform olarak gençleri bir araya getiriyor. Mesleki eğitimin önemini vurgulayan yarışma, katılımcıların teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilmelerini, problem çözme yetkinliklerini geliştirmelerini ve sektörel standartlara uygun üretim becerilerini ortaya koymalarını amaçlıyor. Aynı zamanda gençlerin teknik alanlara yönelmesini teşvik eden yarışma, ülkemizin üretim kapasitesini destekleyecek donanımlı bireylerin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

DOKUZ FARKLI KATEGORİDE UYGULAMALI BECERİ YARIŞI

2026 yılında yarışma, sanayinin farklı alanlarına hitap eden dokuz ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Kaynakçılık, Marangozluk, Su tesisatçılığı, Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü, Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama, PCB Montaj, Mekatronik Teknolojileri, Orta Gerilim Teknolojileri ve Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama kategorilerinden oluşan yarışma, katılımcıların mesleki yetkinliklerini gerçek çalışma koşullarına yakın uygulamalarla ortaya koymalarına olanak sağlıyor.

Su tesisatçılığı kategorisinde bina içi temiz su ve atık su sistemlerinin projelendirilmesi, kurulumu, bakımı ve onarımı alanındaki bilgi ve beceriler değerlendirilirken; PCB Montaj kategorisinde elektronik bileşenlerin baskı devre kartları üzerine montajı ve lehimlenmesine ilişkin uygulamalar ön plana çıkacak. Orta Gerilim Teknolojileri kategorisinde enerji altyapılarında güvenli çalışma, arıza tespiti ve manevra süreçleri öne çıkarken, Mekatronik Teknolojileri kategorisinde elektrik-elektronik, otomasyon ve PLC programlama alanlarındaki yetkinlikler ölçülecek.

Marangozluk kategorisi tasarım, üretim ve işçilik becerilerini öne çıkarırken, Kaynakçılık kategorisi endüstriyel standartlarda kaynak uygulamalarına odaklanacak. Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü kategorisinde IEC normlarına uygun elektrik tesisatı ve pano montaj uygulamaları değerlendirilirken, Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama kategorisinde motor kontrol sistemleri ve enerji verimliliği konularındaki beceriler ön plana çıkacak. Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama kategorisinde ise PLC kontrollü üretim hatları, görüntü işleme sistemleri, robotik uygulamalar ve otonom taşıma teknolojileri kapsamında katılımcıların endüstriyel otomasyon yetkinlikleri test edilecek.

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GENİŞ KATILIM İMKANI SUNULUYOR

TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, farklı eğitim seviyelerinden ve deneyim gruplarından katılımcılara kapılarını açıyor. Lise seviyesinde Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören meslek lisesi öğrencileri ile Türkiye'de öğrenim gören lise öğrencileri ve son üç yıl içerisinde mezun olmuş gençler yarışmaya başvurabilecek. Meslek lisesi dışındaki lise öğrencilerinin ise ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Üniversite seviyesinde, Türkiye'de ve yurt dışında teknik bölümlerde eğitim gören öğrenciler yarışmada yer alabilecek. Serbest seviyede ise herhangi bir mesleki diploma şartı aranmaksızın, ilgili alanda en az bir yıl deneyimi bulunan veya kendi çabalarıyla teknik beceriler geliştirmiş, çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesine sahip bireyler yarışabilecek.

BAŞARILI KATILIMCILARI ÖNEMLİ ÖDÜLLER BEKLİYOR

Yarışmada dereceye giren katılımcılar, başarılarını önemli ödüllerle taçlandırma fırsatı elde edecek. Lise seviyesinde birincilere 120 bin TL, ikincilere 100 bin TL ve üçüncülere 80 bin TL ödül verilecek. Üniversite ve Serbest Seviye kategorilerinde ise birinciler 150 bin TL, ikinciler 120 bin TL ve üçüncüler 100 bin TL ödülün sahibi olacak.

MESLEKİ EĞİTİMDEN ÜRETİM GÜCÜNE UZANAN YOL

TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, yalnızca bir yarışma organizasyonu olmanın ötesinde, Türkiye'nin üretim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak insan kaynağının geliştirilmesine yönelik stratejik bir adım niteliği taşıyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunan yarışma, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerine, sektör temsilcileriyle bir araya gelmelerine ve kariyer yolculuklarında önemli fırsatlar elde etmelerine olanak tanıyor.

Mesleki eğitim ile üretim dünyası arasındaki bağı güçlendiren TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek teknisyenleri, ustaları, operatörleri ve mühendis adaylarını aynı hedef etrafında buluşturarak, üretimde güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunmaya hazırlanıyor.

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