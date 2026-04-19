ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e verdiği özel röportajda İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü.

Hürmüz Boğazı’nda Fransız ve İngiliz gemilerine ateş açıldığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Nazik adam dönemi bitti" diyerek İran’daki tüm enerji santrallerini ve köprüleri yok etmekle tehdit etti.

"ARTIK NAZİK ADAM YOK!"

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılarını "Ateşkesin tam bir ihlali" olarak niteleyen Trump, Tahran yönetimine adeta bir imha muhtırası verdi. Trump Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

"İran dün Hürmüz Boğazı’nda ateş açmaya karar verdi. Ateşkes anlaşmamızın tam bir ihlali! Fransız bir gemiyi ve Birleşik Krallık’tan bir yük gemisini hedef aldılar. Artık daha fazla nazik olmayacağız. Çok adil ve makul bir anlaşma teklif ediyoruz ve umarım kabul ederler çünkü etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran’daki her bir enerji santralini ve her bir tek köprüyü yok edecek."

"KENDİ KENDİLERİNİ KAPATTILAR, GÜNDE 500 MİLYON DOLAR KAYBEDİYORLAR"

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararını alaycı bir dille eleştiren Trump, ABD ablukasının zaten boğazı kilitlediğini hatırlattı:

"İran Boğazı kapattığını duyurdu, ki bu garip, çünkü ablukamız zaten kapatmış durumda. Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve kapalı geçişten kaybeden de onlar günde 500 milyon dolar! Amerika hiçbir şey kaybetmiyor."

Trump İran'a yeniden süre verdi: Yarın temsilcilerim Pakistan'a gidiyor! İran ya güzellikle ya da zorla anlaşmaya varacak

"DİĞER BAŞKANLARIN YAPAMADIĞINI YAPMAK BENİM ONURUM OLACAK"

Tahran yönetiminin hızla ve kolayca çökeceğini iddia etmeye devam eden ABD Başkanı, askeri müdahale için 47 yıllık bir sürece atıfta bulundu:

"Eğer bu anlaşmayı kabul etmezlerse, bunu İran’a karşı yapmam benim onurum olacak. Son 47 yıldır diğer Başkanların yapması gereken buydu. İran’ın öldürme makinesinin sonu geldi!"

GÖZLER YARIN AKŞAM İSLAMABAD’DA: SÜRE VERDİ

Trump, tehditlerinin yanı sıra diploması için son bir kapı daha araladı. ABD temsilcilerinin müzakereler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a doğru yola çıktığını ve yarın akşam orada olacaklarını duyurdu:

"Temsilcilerim İslamabad, Pakistan'a gidiyorlar. Görüşmeler için yarın akşam orada olacaklar. "

"YA GÜZELLİKLE YA ZORLA"

ABC News muhabiri Jonathan Karl’a konuşan ABD Başkanı ayrıca şunları ekledi:

"Bu iş olacak. Bir şekilde ya da başka bir şekilde. Ya güzel yolla ya da zor yolla... Ama olacak. Beni bu sözlerimle alıntılayabilirsiniz" dedi.

