Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Venezuela ile tarihinde ilk defa karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, hazırlık maçının ardından turnuvadaki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, Inter Miami FC Stadyumu'nda 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Venezuela ile mücadele edecek.

Milliler, ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı İstanbul'da 4-0'lık skorla mağlup etti.

VENEZUELA İLE İLK MAÇ

A Milli Takım, Venezuela ile tarihinde ilk defa karşı karşıya gelecek. FIFA dünya sıralamasında 49'uncu basamakta bulunan Venezuela, Dünya Kupası'nda yer almıyor. Güney Amerika ekibinin teknik direktörlüğünü Oswaldo Viscarrondo yapıyor.

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MİLLİ TAKIM'IN 651'İNCİ SINAVI

A MilliTakım, şu ana kadar 362'si resmi, 288'i özel toplam 650 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 258 galibiyet elde eden Türkiye, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakalarda 901 gol kaydederken, kalesinde 926 gole engel olamadı.

Kerem Aktürkoğlu - Arda Güler

MONTELLA İLE 33'ÜNCÜ MÜSABAKA

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 24'ü resmi, 8'si de özel olmak üzere 32 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

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