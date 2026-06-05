A Milli Takım'ın "tarihi" sınavı: Futbol şöleni öncesi ABD'de son prova
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Venezuela ile tarihinde ilk defa karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, hazırlık maçının ardından turnuvadaki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek.
- Milli Takım'ın Venezuela ile ilk maçı 7 Haziran Pazar TSİ 01.00'de Inter Miami FC Stadyumu'nda oynanacak.
- Venezuela, FIFA dünya sıralamasında 49'uncu sırada yer alıyor ve Dünya Kupası'nda yer almıyor.
- A Milli Takım, bugüne dek 650 maça çıktı, 258 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet elde etti.
- Türkiye, bu karşılaşmalarda 901 gol atıp 926 gol yedi.
- Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde A Milliler, 32 maçta 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, Inter Miami FC Stadyumu'nda 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Venezuela ile mücadele edecek.
VENEZUELA İLE İLK MAÇ
A Milli Takım, Venezuela ile tarihinde ilk defa karşı karşıya gelecek. FIFA dünya sıralamasında 49'uncu basamakta bulunan Venezuela, Dünya Kupası'nda yer almıyor. Güney Amerika ekibinin teknik direktörlüğünü Oswaldo Viscarrondo yapıyor.
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MİLLİ TAKIM'IN 651'İNCİ SINAVI
A MilliTakım, şu ana kadar 362'si resmi, 288'i özel toplam 650 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 258 galibiyet elde eden Türkiye, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakalarda 901 gol kaydederken, kalesinde 926 gole engel olamadı.
MONTELLA İLE 33'ÜNCÜ MÜSABAKA
Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 24'ü resmi, 8'si de özel olmak üzere 32 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.