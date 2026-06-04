2026 Dünya Kupası: A Milli Takım oyuncularının forma numaraları açıklandı
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Futbol Takımı'nda oyuncuların, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda giyeceği forma numaraları belli oldu.
- 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.
- Türkiye'de oyuncuların forma numaraları belli oldu.
- D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek futbolcularımızın sırt numaraları açıklandı.
FORMA NUMARALARI
1 Mert Günok
2 Zeki Çelik
3 Merih Demiral
4 Çağlar Söyüncü
5 Salih Özcan
6 Orkun Kökçü
7 Kerem Aktürkoğlu
8 Arda Güler
9 Deniz Gül
10 Hakan Çalhanoğlu
11 Kenan Yıldız
12 Altay Bayındır
13 Erenm Elmalı
14 Abdülkerim Bardakcı
15 Ozan Kabak
16 İsmail Yüksek
17 İrfan Can Kahveci
18 Mert Müldür
19 Yunus Akgün
20 Ferdi Kadıoğlu
21 Barış Alper Yılmaz
22 Kaan Ayhan
23 Uğurcan Çakır
24 Oğuz Aydın
25 Samet Akaydin
26 Can Uzun
İLK MAÇTA RAKİP AVUSTRALYA
Ay yıldızlılar, milli takımlar düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda 24 yıl sonra boy gösterecek. D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak.