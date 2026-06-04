Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Futbol Takımı'nda oyuncuların, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda giyeceği forma numaraları belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek futbolcularımızın sırt numaraları açıklandı.

Merih Demiral - Orkun Kökçü - Kenan Yıldız - Ferdi Kadıoğlu

FORMA NUMARALARI

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

3 Merih Demiral

4 Çağlar Söyüncü

5 Salih Özcan

6 Orkun Kökçü

7 Kerem Aktürkoğlu

8 Arda Güler

9 Deniz Gül

10 Hakan Çalhanoğlu

11 Kenan Yıldız

12 Altay Bayındır

13 Erenm Elmalı

14 Abdülkerim Bardakcı

15 Ozan Kabak

16 İsmail Yüksek

17 İrfan Can Kahveci

18 Mert Müldür

19 Yunus Akgün

20 Ferdi Kadıoğlu

21 Barış Alper Yılmaz

22 Kaan Ayhan

23 Uğurcan Çakır

24 Oğuz Aydın

25 Samet Akaydin

26 Can Uzun

İLK MAÇTA RAKİP AVUSTRALYA

Ay yıldızlılar, milli takımlar düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda 24 yıl sonra boy gösterecek. D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya karşısında çıkacak.

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