Ay yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası kadrosu gençlik ve tecrübenin karışımı. Kadroda Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Deniz Gül gibi gençler, Çağlar, Zeki, Merih, İrfan Can, Ferdi gibi olgunluk çağındaki oyuncular, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı gibi tecrübeliler var…

Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazanarak bir kere daha güven veren A Millî Takım’ın nihai kadrosu dün netleşti. Teknik direktör Vincenzo Montella millî takımın başına geçtiğinden beri kolay kolay vazgeçmediği isimleri, kulüplerinde süre bulup bulmamalarına bakmadan ABD’ye götürdü. Kadroya bakıldığında A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosu; Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen tecrübeli isimler ile Süper Lig’in formda gençlerinin harmanlandığı, her bölge için alternatifli bir yapıdan oluşuyor.

A Millî Futbol Takımı

POPÜLERLİĞE BAKMADI

Montella kadroyu seçerken isimlerin popülaritesine değil, birbirleriyle sahadaki uyumuna ve pozisyon esnekliğine önem verdiğini gösterdi. Birçok mevkide görev alabilen oyuncular Montella’nın tercihinde önemli rol oynadı. Rakibe göre şekil değiştiren, maç içinde üç farklı dizilişe bürünebilen kadro görünüyor. Montella’nın A planı, elemelerde oynattığı gibi santrforsuz; yani 4-6-0 dizilişi. Bu sistemde Kenan Yıldız, Barış Alper ve Kerem sürekli yer değiştiriyor. B planında ise pivot santrforlu sistem var. Genç Deniz Gül sahada olduğunda sistem hemen 4-3-3 veya 3-2-3-1’e dönüşüyor.

A Millî Futbol Takımı

KONTROLLÜ VE ENERJİK

Bir tarafta millî takımın 10 yıllık hafızasını taşıyan Hakan ve Kaan; diğer tarafta Arda, Kenan, Can gibi saf yetenekler. Millî takımın yaş ortalaması 25,7. Yani toy bir takım değil, yaşlı bir takım hiç değil. 30 yaşın üstünde Mert Günok, Hakan, Kaan. Abdülkerim, Samet gibi isimler takımın ağabeyleri konumunda. 25-29 yaş aralığında Çağlar, Merih, Zeki, İrfan Can, Uğurcan, Mert Müldür, Ferdi, Barış Alper gibi olgunluk çağındaki oyuncular göze çarpıyor. 20-24 yaş aralığında ise Arda, Kenan, Can, Orkun, Ozan, Eren, Yunus, Oğuz ve Deniz ise takımın enerjisi ile gençlik ruhunu yansıtıyor.

Kuşak A (30 yaş üstü 5 kişi): Mert Günok, Hakan Çalhanoğlu, Kaan, Abdülkerim, Samet Akaydin

Kuşak B (25-29 yaş arası 12 kişi): Çağlar, Merih, Zeki, İrfan Can, Altay, Uğurcan, Ferdi, Mert Müldür, İsmail, Salih, Kerem, Barış Alper

Kuşak C (20-24 yaş arası 9 kişi): Eren, Ozan, Orkun, Oğuz, Yunus, Deniz, Arda, Kenan, Can

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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