Anadolu Ajansı
2026 Dünya Kupası yolculuğu başladı: A Milli Takım, ABD'ye gitti
ABD, Meksika ve Kanada ortak ev sahpliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'ye gitti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden otobüsle hareket eden Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye gitti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek A Milli Futbol Takımı, sonrasında Miami'ye geçecek.
ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.
İLK MAÇTA RAKİP AVUSTRALYA
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'deBC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
