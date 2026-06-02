Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını ifade etti

Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV’ye önemli mülakatlar veren Fidan, ABD-Türkiye ilişkilerinden NATO'nun geleceğine ve ABD-İran arasındaki gizli diplomatik süreçlere kadar pek çok başlıkta açıklamalarda bulundu.

"TRUMP İTTİFAKTAN ÇEKİLECEĞİNE DAİR HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMEDİ"

ABD Başkanı Trump'ın, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılımına ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay Trump ile gerçekleştirdiği yoğun telefon diplomasisine değinen Fidan, ABD Başkanı'nın her seferinde Ankara'daki zirveye bizzat katılacağını belirttiğini aktardı.

Fidan, uluslararası kamuoyunda sıkça tartışılan "ABD'nin NATO'dan çekilebileceği" yönündeki sert siyasi söylemlere ve uyarılara da açıklık getirdi.

Söylemlerin aksine Washington'ın İttifaka olan bağlılığını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Fidan, bu uyarıları hayata geçireceklerine dair hiçbir somut belirti bulunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar bu mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adımlar attı. Liderler Ankara'da bir araya geldiğinde kaydedilen bu ilerlemeyi hep birlikte gözden geçireceğiz."

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNE TÜRKİYE DESTEĞİ: İSRAİL SÜRECİ BALTALIYOR

Bölgesel krizlerin çözümünde Türkiye'nin oynadığı yapıcı role değinen Bakan Fidan, Washington ve Tahran arasında yürütülen kritik müzakerelerde Ankara'nın desteğini kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizdi. Her iki tarafın da askeri hareketliliğin ardından sağlanan ateşkesi uzatmak adına "samimi" bir çaba içinde olduğunun altını çizen Fidan, süreci bekleyen en büyük tehlikeye işaret etti.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik düzenlediği operasyonların, bu hassas diplomasi trafiğini tamamen çökertebileceğini belirten Fidan, şu uyarıda bulundu:

"Amerikalıların ve İranlıların bu süreçte son derece samimi olduklarına eminim. Her iki taraf da kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve küresel ticaret için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istiyor. Ancak bu görüşmeleri baltalayabilecek önemli bir risk var; o da İsrail. İsrail'in niyetinden kesinlikle emin değilim."

