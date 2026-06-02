Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 33. dönem mülakat sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, POMEM resmi adresi üzerinden sınav yerlerini öğrenip sınav giriş belgelerini edinebilecek. Peki, POMEM sınav tarihleri nasıl öğrenilir? Sınav giriş belgesi nereden ve nasıl sorgulanır?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 33. dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu. 2 Haziran tarihli yazılı duyuruda; "33. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır" ifadelerine yer verildi. 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecek.

33.DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

33. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri açıklandı (POMEM 33. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı)

ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN BELGELER

Yapılan yazılı duyuruda adayların yanlarında bulundurmaması gereken araç ve gereçler de paylaşıldı. "Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, çanta, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır." ifadelerine yerildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası