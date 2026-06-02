Anadolu Efes'e kötü haber: Vincent Poirier'nin sakatlık durumu
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde 1 Haziaran'da oynanan Fenerbahçe Beko maçının ardından Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu. Fransız oyuncunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Anadolu Efes'te Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildi. Fransız oyuncu,ameliyat edilecek.
- Vincent Poirier, Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlandı.
- Oyuncunun tedavisine ivedilikle başlandı.
- Doktor Uğur Diliçıkık, oyuncunun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtti.
- Vincent Poirier, ameliyat masasına yatacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildi. 32 yaşındaki oyuncu, ameliyat masasına yatacak.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir.
