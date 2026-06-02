Mersin Limanı'nda dev yakalama! Milyarlarca liralık kapsül ele geçirildi
Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan, tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında incelemeye alındı.
HAVLU VE POŞET TAŞIYAN KONTEYNERDEN İLAÇ ÇIKTI
Özet beyan kapsamında içerisinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya bulunduğu bildirilen konteynerde yapılan detaylı kontrollerde, beyan dışı ürünler tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 25 palet üzerinde bulunan 248 koli içerisinde yaklaşık 9 bin 920 kilogram ağırlığında, tramadol etken maddeli 'Tamol X 225 mg' marka ilaç ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYAR LİRA
Yapılan sayımlarda toplam 124 bin paket içerisinde 12 milyon 400 bin adet kapsül bulunduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu bildirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında kaçakçılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.